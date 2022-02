Mary Kay, cinque premi come miglior datore di lavoro dei primi mesi del 2022 in Stati Uniti, Europa e Malesia

I “colletti rosa” di tutto il mondo si sono espressi: Mary Kay Inc, l’iconica azienda dedicata alla bellezza e allo sviluppo dell’imprenditoria, è stata nuovamente votata come uno dei migliori posti di lavoro. Nei primi 60 giorni del 2022, il marchio ha ottenuto cinque prestigiosi premi indetti da Forbes e Kincentric e destinati ai migliori datori di lavoro in Stati Uniti, Europa, Repubblica Ceca, Spagna e Malesia. Il riconoscimento arriva sulla scia di diversi altri premi per l’occupazione ottenuti negli ultimi tre anni.

I migliori datori di lavoro (Best Employers) del 2022 secondo Forbes sono stati identificati grazie a un sondaggio indipendente condotto tra circa 60.000 dipendenti americani operanti in aziende con oltre 1.000 lavoratori negli Stati Uniti. In totale, sono stati selezionati 1.000 datori di lavoro operanti in 25 diversi settori industriali. Non è la prima volta che Mary Kay entra a far parte dell’ambito elenco di Forbes: di recente, sempre Forbes ha nominato Mary Kay miglior datore di lavoro di medie dimensioni, miglior datore di lavoro per la diversità e miglior datore di lavoro per le donne.

I premi assegnati da Kincentric a Mary Kay come miglior datore di lavoro in Europa, Repubblica Ceca, Spagna e Malesia sono il risultato di una solida valutazione che misura e identifica le organizzazioni che hanno trasformato le loro prassi relative ai dipendenti per migliorare i risultati aziendali. Secondo Kincentric, quasi 8 su 10 dipendenti Mary Kay partecipanti al sondaggio hanno risposto “sì” alla domanda: “Mary Kay mi ispira a dare il meglio di me sul lavoro ogni giorno”, e l’87% dei dipendenti ha risposto “sì” all’affermazione: “La missione di questa organizzazione mi fornisce un orientamento significativo”. Il risultato è 19 punti più alto della media globale Kincentric.

“Mary Kay è onorata di essere stata apprezzata ancora una volta per le prassi relative ai dipendenti e i punteggi di coinvolgimento”, ha affermato Melinda Foster Sellers, Chief People Officer di Mary Kay Inc. “Le nostre persone sono alla base dell’incredibile lavoro che facciamo in tutto il mondo ed è il motivo per cui, quasi 60 anni dopo la nostra fondazione, siamo ancora uno dei marchi di bellezza al top. In Mary Kay adottiamo una filosofia di lavoro molto semplice: se i nostri dipendenti vengono al lavoro ogni giorno convinti di contribuire a rendere il mondo un posto migliore, allora siamo sulla strada giusta”.

Questa filosofia ha permeato ogni decisione interna riguardante i dipendenti nel corso di sei decenni. Come risultato, il 41% dei dipendenti Mary Kay a livello globale lavora in azienda da oltre dieci anni, il 75% dei nuovi ruoli sono promozioni interne e il marchio promuove diversi programmi volti allo sviluppo professionale, al pensiero innovativo e al benessere dei dipendenti. Mary Kay offre ai dipendenti rimborsi sulle tariffe per prestazioni mediche, odontoiatriche e oculistiche, assicurazione sulla vita, conti di risparmio per l’assistenza sanitaria e l’assistenza alle persone non autosufficienti, copertura per morte accidentale e perdita anatomica e un piano di risparmio pensionistico che include sia un conto pensione a contribuzione definita sponsorizzato dal datore di lavoro sia un generoso programma di partecipazione agli utili. La condivisione del successo è una pietra miliare dell’impegno di Mary Kay verso le persone che lo rendono possibile.

“Ma ciò che forse mi rende più orgogliosa è il nostro impegno nei confronti della diversità e l’inclusione”, ha aggiunto Sellers. “Ultimamente, come parte del nostro impegno a favore di diversità e inclusione, abbiamo organizzato un training sui pregiudizi inconsci a cui hanno preso parte più di 1.000 nostri leader, e presto ne organizzeremo di altri. Ci avvaliamo anche dell’aiuto di fornitori terzi di verifica aziendale e di dati sulla diversità per valutare la nostra catena di approvvigionamento e garantire che stiamo rappresentando in modo appropriato le donne, le minoranze e le imprese di proprietà dei veterani di guerra”.

A marzo 2021, il 61% della forza lavoro globale di Mary Kay era costituito da donne, così come il 64% dei leader di mercato.