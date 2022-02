Motorola: via al lancio del ciondolo smart per il Metaverso

Le aziende Hi-tech si stanno attrezzando per il metaverso, teorizzando metodi differenti per poter entrare nei mondi digitali.



In questo senso, due principali operatori statunitensi delle telecomunicazioni, Motorola e Verizon, hanno presentato un ciondolo smart: “5G XR neckband”.



Il ciondolo, connesso a degli occhialini, permetterà di accedere alla realtà aumentata in modo semplice, tecnologico, e immediato.

Il metaverso prende sempre più piede e le aziende hi-tech pensano a nuovi modi per entrare nei mondi digitali che verranno.