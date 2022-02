Il primo accordo nel metaverso

In un segno dei tempi che cambiano, Erdenes Tavantolgoi JSC (ETT JSC), l’importante società mineraria mongola di proprietà statale e Frontera Capital Group Limited (FCGL) recentemente hanno siglato un accordo legalmente vincolante tramite i loro avatar nel metaverso – il primo accordo di questo tipo. Strutturato in modo da raccogliere fondi per la terza tranche di un’obbligazione emessa da ETT JSC, l’accordo è stato gestito da MICC LLC, il consorzio di garanzia di ETT JSC (numero di riferimento: ETT-2021/517).

La natura della cerimonia della firma segna un chiaro impegno a realizzare un business snello e sfruttare i vantaggi della trasformazione digitale. I firmatari erano Adel Kambar, Direttore Origination presso FCGL, e Gankhuyag Battulga, CEO di ETT JSC.