Rimborso in anticipo per Banco BPM

Banco BPM annuncia l’intenzione di esercitare l’opzione di rimborso anticipato (call) dello strumento “Euro 300,000,000 Fixed/Floating Rate Perpetual Subordinated Non Step-Up Notes”. Tale strumento, che a oggi ha un ammontare residuo di Euro 105 milioni circa, è stato emesso il 21 giugno 2007 e collocato presso investitori istituzionali. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che allo scorso 30 settembre lo strumento risultava computato come capitale aggiuntivo di classe 1 (additional Tier 1), ma è destinato a non essere più computabile nei fondi della Banca a partire dal prossimo 1° gennaio 2022. La prima data utile per l’esercizio della call è il prossimo 21 marzo.