Tra i volti del nuovo spot per il vaccino Alessandro Gassman, Giorgio Parisi e Tania Cagnotto

“Quasi il 90% degli italiani, compreso me, ha fatto il vaccino. Per il bene di tutti”. Esordisce così l’attore Alessandro Gassman nel nuovo spot lanciato da Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio dei Ministri per sensibilizzare gli italiani sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione contro il Covid-19.

“La scienza è in grado di combattere questo virus”, dice poi il Premio Nobel Giorgio Parisi. E “ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni”, sottolinea la Presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP), Annamaria Staiano. “Vacciniamoci e per chi lo ha già fatto non dimentichiamo la dose di richiamo”, esorta Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. “Circolano troppe fake news, informiamoci da fonti qualificate”, ricorda la campionessa mondiale di tuffi Tania Cagnotto. “Grazie alla scienza abbiamo vaccini sicuri ed efficaci, adesso tocca a noi”, evidenzia ancora Parisi. “Perché senza la salute non si lavora”, sollecita infine l’imprenditrice Marisa mentre alza la saracinesca del suo negozio.

Sei nuove voci dunque a sostegno della campagna vaccinale, in età pediatrica e adulta, unite all’insegna di un unico slogan: “Il vaccino è fondamentale per proteggere te e coloro che ami”. Lo spot rientra nella campagna di comunicazione “Riprendiamoci il gusto del futuro” prodotta dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pianificata sia su media tradizionali sia sui social.