Previsto picco di Smartphone pieghevoli nel 2022

Partecipa alla corsa anche Honor

Gli smartphone dallo schermo pieghevole sembrano vogliano affermarsi nel mercato del prossimo anno. A confermarlo è la Cina, in cui i principali marchi di telefonia stanno correndo per lanciare nel Paese le proprie iterazioni di telefoni “foldable”. Qualche giorno fa Oppo aveva tolto il velo al suo Find N, e alcune foto online avevano fatto scorgere il modello a conchiglia di Huawei, denominato P50 Pocket, oggi è il turno di Honor e del suo Magic V. Un’immagine condivisa sui profili Weibo e Twitter della compagnia, che si è divisa nel 2020 proprio da Huawei, svela il design del dispositivo, che offre una cerniera centrale tra le due metà del display. Il post di Weibo afferma che “l’ammiraglia pieghevole sta per essere rilasciata”, anche se non è stata ancora comunicata la data di uscita e il prezzo del dispositivo.

Il design non sarà stravolto, con la foto che propone una livrea che riprende lo stesso meccanismo di apertura del Samsung Galaxy Fold Z3, come un libro. Ancora il post social evidenzia che Honor Magic V sarà un prodotto di punta, lasciando ipotizzare l'integrazione di hardware di primo livello, come il più recente chip di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, lo stesso di cui dovrebbero beneficiare i prossimi top di gamma di OnePlus e Samsung. Tuttavia, il perdurare della carenza di chip pone domande sull'effettiva disponibilità dei processori, soprattutto per il settore della telefonia mobile. Secondo indiscrezioni del sito 9To5Mac, Apple ha già perso sei miliardi di dollari per via della crisi. L'azienda di Cupertino avrebbe tagliato la produzione degli iPad per garantire più componenti agli iPhone, evitando così una riduzione delle scorte viste le imminenti festività.