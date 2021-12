Inflazione: mai vista dai millennials

Non è stato avvertito in modo uniforme l’aumento dei prezzi, provocato dall’inflazione, anche perchè dal punto di vista delle spese, le diverse generazioni usano prodotti differenti quindi fanno valutazioni differenti. Ad esempio i giovani tendono ad essere affittuari, il che li lascia più esposti all’aumento degli affitti rispetto alle generazioni più anziane, che hanno maggiori probabilità di essere proprietari di casa. Acquistano spesso auto usate, il che significa che hanno sopportato l’urto dei prezzi dei veicoli usati che sono aumentati del 26% nell’ultimo anno, secondo il Dipartimento del Lavoro Usa. E mentre le persone di tutte le età sono colpite dai prezzi più alti del cibo, i giovani adulti tendono a dedicare più soldi ai pasti al ristorante. I millennial parlano regolarmente di aumento dei prezzi e carenza di beni, ma non sembrano spaventati come le generazioni precedenti. Potrebbe essere dovuto al fatto che non hanno ricordi dell’ultima volta in cui l’inflazione era negativa, a differenza dei baby boomer, che stavano appena entrando nel mondo del lavoro durante la “Grande inflazione” degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80. (I membri della Generazione X per lo più hanno mancato la Grande Inflazione, ma sono diventati maggiorenni durante un periodo in cui l’inflazione è rimasta più alta rispetto agli anni 2000.) Le persone che hanno vissuto la Grande Inflazione tendono ad aspettarsi che l’inflazione sia più alta in futuro rispetto alle generazioni più giovani, mostrano i sondaggi. Ma le prospettive sui prezzi tra gli americani di età inferiore ai 40 anni stanno iniziando a salire, suggeriscono i dati del sondaggio della Federal Reserve Bank di New York. La fiducia nell’economia complessiva tra i giovani, che di solito sono la fascia di età più ottimista, vacilla. In un sondaggio sul sentiment ampiamente citato dell’Università del Michigan, i giovani hanno drasticamente ridotto le loro aspettative per le condizioni di acquisto. È un grande cambiamento per loro, dal momento che l’inflazione era in discesa dagli anni ’80.