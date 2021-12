Nike, ricavi oltre le attese. Picco in Nord America

Nike, multinazionale leader nel settore calzature, abbigliamento e accessori sportivi, ha registrato ricavi più alti del previsto, ovvero un aumento dell’1% a 11,4 miliardi di dollari rispetto al 2020 e sono rimasti stabili su base neutra rispetto alla valuta. L’utile netto è ammontato a 1,3 miliardi di dollari, in crescita del 7%, e l’utile diluito per azione è stato di 0,83 dollari, in aumento del 6%. Secondo i dati Refinitiv il mercato si aspettava entrate totali per 11,25 miliardi di dollari e un utile per azione di 63 centesimi.

Il margine lordo è cresciuto di 280 punti base al 45,9%, guidato dall’espansione del margine di Nike Direct e da un mix più alto di vendite a prezzo pieno e variazioni dei tassi di cambio delle valute estere, parzialmente compensato da margini di prodotto a prezzo pieno più bassi in gran parte dovuti dell’aumento dei costi sia di trasporto che di logistica.

“I buoni risultati di Nike in questo trimestre forniscono un’ulteriore prova che la nostra strategia sta funzionando, poiché ci troviamo a operare in un ambiente dinamico”, ha detto John Donahoe (nella foto), presidente e CEO della società. “Oggi ci troviamo in una posizione competitiva molto più forte di quanto non fossimo 18 mesi fa”, ha aggiunto.

A trasportare i ricavi è l’aumento del 12% delle vendite in Nord America, il mercato più grande per Nike e quello che cresce di più durante il trimestre, con la riapertura dell’economia e la campagna di vaccinazione che hanno sensibilizzato le persone e portato la fiducia necessaria per tornare nei negozi.