“Semplicemente Veg”, domani conferenza stampa con l’on. Brambilla

Martedì 14 dicembre, a palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22, Milano, l’on. Michela Vittoria Brambilla, nella foto, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, e il professor Luca Bernardo, direttore della Casa Pediatrica del Fatebenefratelli, presenteranno “Semplicemente Veg”, manuale per un corretto approccio a una dieta vegana per ogni fase dello sviluppo, dall’infanzia all’adolescenza. Appuntamento alle ore 10.30 nella sala riunioni del 21.o piano. La conferenza stampa si potrà seguire anche su Zoom, al link https://us06web.zoom.us/j/85015674785.