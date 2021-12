Lancio social per i giovani stilisti, dalla Maison Valentino e Cnmi

Il primo ospite del nuovo progetto della Camera Nazionale della Moda Italiana e della Maison Valentino, che prevede l’avvio di una serie di appuntamenti digitali nei quali verrà ospitato di stagione in stagione un giovane designer, sarà Marco Rambaldi. Attraverso il canale Instagram di @maisonvalentino gli stilisti emergenti potranno presentare la propria collezione. Il primo appuntamento è previsto durante la Milano Fashion Week Women’s Collection autunno/inverno 2023 in programma il prossimo febbraio.

“La decisione di iniziare con Rambaldi, classe 1990 – spiega la nota congiunta – è per il suo lavoro di rappresentazione dell’umano attraverso casting inclusivi e rappresentativi di una generazione sempre più consapevole. Una scelta di Pierpaolo Piccioli, pertanto non legata meramente all’estetica, ma dettata da un riconoscimento di valori e dall’autentico e tenace tentativo di Rambaldi di abbattere gli stereotipi. Per Pierpaolo Piccioli, la moda deve essere profondamente personale e celebrare l’individuo accogliendo la sua diversità e abbracciando l’unicità di ogni essere umano”.



“La sfilata di Marco Rambaldi in via Lecco – ha aggiunto Pierpaolo Piccioli, direttore creativo Maison Valentino – è stata una celebrazione forte dell’umano ed una visione di bellezza caleidoscopica. Per questo motivo abbiamo deciso di iniziare un nuovo progetto partendo dalla sua collezione, e sono sicuro che sarà solo l’inizio di qualcosa che darà nuove energie e nuove ispirazioni a tutti noi”.



“La promozione e il supporto ai talenti emergenti – ha sottolineato Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana – sono da sempre pilastro fondamentale della nostra Associazione, che negli ultimi anni ha creato e implementato progetti specifici in un’ottica di valorizzazione della creatività e delle visioni che i nuovi designer portano al sistema moda. Per questo, sono felice che la Maison Valentino ed il suo Direttore Creativo, Pierpaolo Piccioli, abbiano deciso di supportare i nuovi talenti offrendo loro un palcoscenico di risonanza, i loro canali social, e che Camera Nazionale della Moda Italiana possa essere al loro fianco nella selezione dei brand”.