Mondadori sottoscrive accordo: acquisisce il 50% di DeA Planeta Libri da De Agostini

Mondadori continua ad ampliare la sua fetta nel mercato dei libri. L’editrice di Segrate ha annunciato di aver firmato il contratto di acquisizione del 50% di DeA Planeta Libri da De Agostini Editore. È già il secondo accordo che coinvolge le due società. Per Mondadori questa operazione è un ulteriore passo che testimonia la strategia “di crescente focalizzazione sul core business dei libri”, grazie a una partnership con una “casa editrice di grande storia, tradizione e know-how”, per De Agostini, invece, rappresenta un disimpegno nel settore.

DeA Planeta, spiega una nota, sarà ridenominata De Agostini Libri, “società attiva nel settore dei libri trade con un focus sui segmenti ragazzi e non-fiction”. Mondadori avrà la “facoltà di consolidare integralmente la società”.

Il perimetro dell’operazione, si legge ancora, include Libromania, società interamente posseduta da De Agostini Libri che opera nel segmento della promozione editoriale di editori terzi. Gli accordi tra le parti prevedono opzioni put&call, esercitabili nel secondo semestre del 2022, che attribuiscono al gruppo Mondadori la facoltà di acquisire il 100% di Libromania.

Il controvalore totale dell’operazione, considerando la valorizzazione del 100% di Libromania, è stato definito di 4,5 milioni di euro. Nella nota sono presenti anche alcuni dati economici di De Agostini Libri. Nel 2021 si prevedono per la società ricavi di circa 12,6 milioni e un margine operativo lordo in sostanziale pareggio.

L’operazione “pur in sé non rilevante ai fini degli obblighi di notifica Antitrust, in conformità alla normativa di riferimento”, comunica infine Mondadori, “è soggetta alle autorizzazioni dell’Autorità” visto il coinvolgimento nell’operazione De Agostini Scuola.