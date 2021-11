Generalfinance procede con il piano di welfare aziendale e consolida gli obiettivi del piano industriale

Siglato un accordo di collaborazione con Happily

Generalfinance, con riferimento al sistema incentivante e premiante aziendale relativo al 2021, ha introdotto un piano di welfare aziendale attraverso un accordo di collaborazione con Happily, player di mercato specializzato nell’erogazione di servizi welfare alle aziende. Obiettivo dell’iniziativa della società di factoring è quello di aumentare la motivazione dei collaboratori in ottica di raggiungimento dei target definiti, implementando il sistema incentivante variabile aziendale –

introdotto stabilmente da due anni e collegato al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale – in modo che, oltre al premio variabile in denaro, sia valorizzato anche il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie in un’ottica di breve e lungo termine.

Massimo Gianolli (nella foto), Amministratore Delegato di Generalfinance: “Per noi l’azienda è una “famiglia”. Questo clima crea un’azienda “felice”. Un’azienda felice è un’azienda di successo! Riteniamo che infondere la giusta motivazione alle persone e gratificarle sia la chiave per realizzare un percorso di crescita stabile, duratura e solida. Con l’introduzione del “piano welfare” puntiamo a valorizzare in maniera ancora più positiva l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, a fidelizzare le risorse, a premiare la fedeltà e ad attirare nuovi talenti. Questi aspetti sono principi base su cui si fonda l’azienda da 40 anni e sono per noi fondamentali nel contesto del Piano Industriale che siamo impegnati a realizzare giorno per giorno e che prevede un raddoppio dei volumi di turnover nei prossimi tre anni”.

Generalfinance, affidandosi alla collaborazione e alla consulenza di Happily, ha definito il proprio piano in modo da coinvolgere tutta la popolazione aziendale e consentire alla stessa un miglioramento sostanziale nell’accesso ai premi variabili aziendali, anche in virtù del trattamento fiscale favorevole per questa modalità di erogazione degli incentivi.

In particolare, il piano di welfare offre ai collaboratori l’opportunità di utilizzare il proprio credito welfare,

maturato nell’ambito del sistema di incentivazione variabile aziendale annuale sul portale Happily, il quale garantisce un’ampia selezione di servizi:

• buoni acquisto, carburante, spesa, utilizzabili presso i principali operatori della GDO;

• richiesta di rimborso per le spese già sostenute in ambito casa, famiglia, istruzione e trasporti

pubblici;

• voucher welfare in ambito sanitario, turistico, sportivo, culturale e tempo libero;

• opportunità di destinare il proprio credito a iniziative di previdenza e salute integrative.

Il credito del piano di welfare aziendale è utilizzabile non soltanto dai lavoratori che riceveranno il premio, ma anche dai loro familiari. Ciò che caratterizza specificamente il piano welfare elaborato con Happily è inoltre la possibilità di usufruire del servizio personalizzato per le categorie “Tempo Libero”, grazie al quale ciascun collaboratore potrà accedere anche ad attività locali utilizzando il proprio credito caricato a portale. L’accreditamento gratuito sul portale Happily di qualsiasi merchant consentirà pertanto una ulteriore ricaduta positiva nei contesti locali in cui vivono i dipendenti e le loro famiglie.