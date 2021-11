DiaSorin: lanciato test per la distinzione tra infezioni di origine batterica e virale

È stato annunciato da DiaSorin, multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB e attiva nel campo della diagnostica e MeMed il lancio del nuovo LIAISON MeMed BV, un test delle proteine basato sulla risposta immunitaria del paziente in grado di differenziare tra infezioni di origine batterica e virale. Il test, viene spiegato in una nota, è in grado di garantire una gestione efficiente dei flussi di analisi dei laboratori diagnostici, sfruttando l’automazione e la capacità di gestione di elevati flussi di campioni da analizzare offerte dalle piattaforme DiaSorin. Il test è disponibile in tutti i Paesi che accettano la marcatura CE e si inserisce nel contesto dell’accordo di licenza firmato con MeMed annunciato nel settembre 2020, con il quale DiaSorin ha ottenuto i diritti alla produzione e commercializzazione dell’esistente test MeMed BV sulla propria ampia base installata di piattaforme LIAISON XL e LIAISON XS. L’approvazione del test da parte della Food and Drug Administration statunitense è attesa nel 2022.

“Il nuovo test lanciato con MeMed e disponibile da oggi sulla nostra vasta base installata di piattaforme LIAISON XL, è strategico per il nostro futuro e si posiziona come un innovativo strumento diagnostico per laboratori e medici – ha affermato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin – Il test ha una valenza clinica rilevante, in quanto offre in maniera accurata e informata un ulteriore supporto nella definizione del percorso clinico dei pazienti, accelerandone il percorso verso l’auspicata guarigione”.

“Siamo lieti di annunciare il lancio del test durante la settimana mondiale della consapevolezza sull’antibiotico-resistenza (World Antimicrobial Awareness Week) e, in linea con il motto dell’iniziativa 2021 “Spread awareness, stop resistance”, confermiamo il nostro impegno ad aumentare la consapevolezza su questa importante minaccia, attraverso una soluzione diagnostica concreta in grado di combattere l’antibiotico-resistenza”, ha aggiunto.