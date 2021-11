Timberland: prima collezione a noleggio

È stata lanciata da Timberland, brand diVf Corporation, la sua prima rental collection, possibile grazie alla collaborazione con la piattaforma inglese Hurr. La collezione Timberland x Hurr, spiega Hypebeast, consiste in più modelli outerwear per la stagione A/I 2021, nelle tonalità del rosso, grigio, nero e kaki. Dallo scorso 3 novembre, i capi sono noleggiabili per 4 giorni al prezzo di 17 sterline (poco meno di 20 euro). La piattaforma rental Hurr è nata nel 2017 ed è una startup retail-tech che ad oggi conta anche Selfridges e Depop tra i suoi partner commerciali.

“I nostri team hanno lavorato insieme per tradurre il patrimonio del marchio in una proposta di noleggio, che sappiamo avrà successo tra i consumatori di entrambe le realtà”, ha aggiunto Victoria Prew, fondatrice e CEO di Hurr, in merito alla collaborazione con Timberland.

“Il primo passo nel mercato del noleggio risponde a uno degli impegni di Timberland non solo per un approccio green alla moda, ma anche uno più diversificato e inclusivo”, ha commentato Davide Romeo, digital marketplace development manager di Timberland.