Nintendo penalizzata nello sviluppo hardware dalla carenza di semiconduttori

Situazione critica per Nintendo, l’azienda giapponese specializzata nella produzione di videogiochi e console, che ha comunicato che la carenza globale di semiconduttori che ha costretto l’azienda a ridurre le attese per le vendite della console Nintendo Switch, sta avendo un impatto anche sullo sviluppo di hardware.

“La situazione intorno ai semiconduttori sta avendo alcuni effetti sullo sviluppo di hardware”, ha detto Ko Shiota, responsabile per il team di sviluppo di Nintendo, durante un briefing con gli analisti.



“Stiamo valutando la sostituzione di componenti e modifiche di design per tentare di ridurre l’impatto”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Shiota giungono un giorno dopo i commenti del presidente Shuntaro Furukawa, che ha affermato di non vedere segnali di un miglioramento all’orizzonte rispetto alla carenza di chip, spingendo Nintendo a tagliare le attese annuali per le vendite della console Switch. L’azienda di Kyoto dipende fortemente dal segmento delle console, in un contesto in cui rivali più liquidi come Microsoft sono intenzionati a espandere i loro servizi di abbonamento e di cloud gaming.