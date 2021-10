Empowerment femminile: Qvc Italia e Piano C

Si riparte dalle donne per valorizzare il loro talento e l’inserimento nella società con ruoli di prim’ordine, sia nella libera professione che nell’imprenditorialità. Questo è quello a cui puntano gli appartenenti alla piattaforma multimediale Qvc, la quale ha creato un’esperienza di shopping unica del suo genere, per supportare la realtà di Piano C che si occupa di riprogettazione a livello professionale, formazione ed empowerment femminile.

Il progetto, previsto per il periodo natalizio, darà la possibilità alle persone di contribuire in maniera diretta e in modo molto semplice. Basterà solo l’acquisto sulle piattaforme Qvc Italia di una collana del marchio Diamonique® alla modica cifra di 49,90€, i pezzi in totale sono solo 400. Parliamo di un accessorio simbolico che, però, porta con sé un significato profondo: tutto il ricavato della vendita andrà a finanziare Piano C Factory, il piano di riqualificazione professionale della durata di tre mesi messo in piedi da Piano C e indirizzato a 12 donne che vi parteciperanno gratuitamente.

Paolo Penati, CEO di Qvc Italia, spiega che “Questa collaborazione con Piano C si inserisce perfettamente nel significato della campagna ‘Regala un sorriso a Natale che per noi vuol dire non solo dare gioia ai propri cari donando prodotti d’eccellenza per le feste, ma contribuire allo sviluppo della propria comunità. Ancora una volta vogliamo portare avanti l’idea di uno shopping diverso, che sia anche lo strumento per promuovere il progresso sociale. Con al centro sempre le persone, in questo caso le donne, che potranno trovare una strada professionale soddisfacente e in linea con le loro aspirazioni”.

E Sofia Borri, presidente di Piano C, sottolinea “Piano C da sempre crede che la strada per il cambiamento sia fatta di incontri e di alleanze la disoccupazione femminile è un’urgenza nazionale; si tratta di un bacino di capitale umano disperso che costituisce una perdita per le donne, per le famiglie e per l’intera società. Per questo ci prendiamo cura delle competenze, del talento e dei desideri di queste donne. Collaborare in questo momento storico con un brand come Qvc, da sempre vicino ai bisogni e alle aspirazioni delle donne, è per noi un importante segnale e un esempio di quelle alleanze virtuose che pongono le basi per un cambiamento reale”.