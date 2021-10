VistaPrint, il partner di riferimento per le piccole imprese, propone una gamma completa di servizi grafici, digitali e stampati con il lancio di Vista

L’evoluzione dell’azienda coincide con l’acquisizione da parte di Vista di Depositphotos e della sua sussidiaria Crello, annunciata allo stesso tempo

VistaPrint, il partner di design e marketing di milioni di piccole imprese in tutto il mondo, ha annunciato oggi un’importante evoluzione dell’azienda: il lancio di Vista. Questo nuovo marchio ombrello comprende VistaPrint, 99designs di Vista, Vista x Wix e la più recente acquisizione dell’azienda, che include Crello, leader globale in rapida crescita nel settore del design digitale fai da te. Crello, ribattezzato VistaCreate da Vista, è una piattaforma che aiuta le piccole imprese a creare facilmente dei contenuti da pubblicare su social media e strumenti di design digitale, indipendentemente dalla loro esperienza nel campo del design.

“Abbiamo aiutato le piccole imprese a percepire e comunicare credibilità per più di 20 anni. Col passare del tempo, i loro bisogni sono cambiati, e noi ci siamo evoluti con loro”, afferma Robert Keane, fondatore e amministratore delegato di Vista e della holding Cimpress. “È con grande piacere che annunciamo il lancio di Vista, il nostro nuovo marchio ombrello, che rispecchia la nostra volontà costante di diventare il partner ideale di design e marketing delle piccole imprese di tutto il mondo. Il lancio di VistaCreate, che fornisce alle piccole imprese l’accesso a una soluzione di design creativo per social media di prim’ordine, rappresenta un momento cruciale del nostro percorso evolutivo.”

Nel corso degli ultimi due anni, Vista ha moltiplicato le iniziative strategiche e i grandi investimenti al fine di soddisfare la costante evoluzione delle esigenze delle piccole imprese e favorire il valore dei clienti. In seguito alla pandemia, le piccole imprese hanno dovuto adattarsi a nuove realtà. Per questo motivo, per loro è diventato essenziale poter disporre di soluzioni integrali adatte ai loro bisogni su internet, in negozio o durante gli spostamenti, in qualsiasi momento del loro percorso imprenditoriale. Vista ha condotto una ricerca il cui risultato dimostra che, oggi, l’82% delle esigenze di marketing delle piccole imprese si estende ai settori della stampa, del design e del digitale.

Nell’ottobre del 2020, Vista ha acquisito 99designs per permettere alle piccole imprese di rivolgersi a designer professionisti per creare logo, sito web, packaging e non solo. Lo scorso agosto, Vista ha annunciato una collaborazione con la piattaforma Wix, leader dello sviluppo web basato sul cloud, per favorire la creazione e la gestione di siti web Vista x Wix e le relative soluzioni digitali per le piccole imprese.

Oggi, Vista si avvicina ancora di più al suo obiettivo: l’offerta di una gamma di soluzioni di design accattivanti e a tutto tondo. Grazie all’acquisizione di Crello e al rebranding con il nome VistaCreate, Vista ora fornisce alle piccole imprese una vasta raccolta di modelli progettati professionalmente e facili da usare. In pochi minuti, possono creare risorse di qualità per i social media e il web marketing, grazie al sito web di VistaCreate e alle app per dispositivi mobili iOS e Android. La piattaforma conta già milioni di utenti registrati in più di 150 Paesi, che creano più di un milione di progetti ogni mese.

Come parte dell’acquisizione, Vista ha anche rilevato Depositphotos, un mercato digitale di contenuti stock che offre oltre 200 milioni di immagini, video e brani musicali esenti da diritti d’autore per creare dei design di grande impatto. Depositphotos è una piattaforma in rapida crescita nel settore creativo che vanta più di 100.000 collaboratori di contenuti.

Vadim Nekhai, vicepresidente di VistaCreate e Depositphotos, dichiara: “Oltre 20 anni fa, VistaPrint ha ideato degli strumenti di design e pubblicazione online per prodotti per il marketing stampati al fine di permettere alle piccole imprese di creare dei design accattivanti senza dover imparare a utilizzare dei software complessi. VistaCreate offre lo stesso concetto di semplicità per i social media e gli altri tipi di design digitale e Depositphotos mette a disposizione una vasta raccolta di immagini, video e musica di alta qualità. Siamo entusiasti di far parte del team di Vista e, insieme, continueremo a innovarci per aiutare le piccole imprese a comunicare un’immagine professionale sia in persona sia su internet.”

Nekhai, ex CEO di Depositphotos, entra a far parte del team Vista e continuerà a guidare VistaCreate e Depositphotos sotto la supervisione di Florian Baumgartner, vicepresidente esecutivo e presidente di Vista a livello internazionale.