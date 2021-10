Picco vendite per Mapp cloud nel terzo trimestre 2021

Mapp, piattaforma di marketing cloud basata sui customer insight, anche nel terzo trimestre del 2021 continua la sua ascesa. A comunicare i dati è la società stessa in una nota. A seguito dei buoni risultati della prima metà dell’anno, Mapp ha registrato nei primi tre trimestri del 2021 il 40% di vendite in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Una crescita dovuta a diversi fattori, tra cui: l’acquisizione di nuovi clienti, il rinnovo degli esistenti, il successo delle strategie di cross-selling e l’aumento del business generato grazie ai partner.

Nei mercati europei, e negli USA, molti brand tra cui Coop Online, Plasmon, West Ham United, Sensilab, Jelly Belly e Corel hanno sviluppato il proprio business grazie a Mapp. Inoltre numerose agenzie, system integrator e vendor tecnologici stanno già ponendo le basi per una futura crescita nel 2022. Sono state inoltre concordate partnership internazionali con Spryker e Shopgate, e società come GroupM, Accenture, Wavemaker e Kenscio sono diventate ufficialmente business partner di Mapp.

Steve Warren (nella foto), CEO di Mapp, commenta i risultati conseguiti con queste parole: “Abbiamo ottenuto un altro trimestre di crescita per new business e incremento delle revenue, registrando risultati record dall’inizio di quest’anno. Nel terzo trimestre nuovi prospect e clienti hanno cominciato a utilizzare la nostra suite, dimostrando che la cross-canalità e l’intelligenza artificiale sono essenziali per il successo delle iniziative di marketing. Allo stesso tempo, siamo sempre più focalizzati sullo sviluppo del nostro ecosistema di partner per fornire ai clienti ulteriori opportunità; inoltre la nostra ultima funzionalità rilasciata per e-commerce e DTC (Direct-to-Consumer) aiuterà i retailer del mondo CPG (Consumer Packaged Goods) a ottenere risultati immediati. Le grandi e le medie imprese hanno bisogno di soluzioni data-driven che aiutino a raggiungere risultati in modo semplice ed efficace attraverso un marketing altamente personalizzato.”