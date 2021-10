Twitch, nuove misure contro le molestie

Twitch ha implementato nuovi strumenti per combattere le molestie sulla piattaforma. Il servizio, diventato popolare grazie alle dirette dei videogiocatori unite alle chat dal vivo con i seguaci, ha annunciato delle misure che mirano a ridurre il più possibile la presenza di bot automatici, software che inviano messaggi nelle finestre di chat dei ‘creator’, al fine di contaminarle e renderle impraticabili. Per limitare i bot, bisognerà verificare il numero di telefono di ogni account entrante prima di poter scrivere messaggi.

Una regola che può essere applicata anche come impostazione predefinita in caso di account con un nuovo profilo o con pochi amici. Per Twitch, queste premesse sono presenti quando ci si imbatte nei bot, profili che vengono creati al solo scopo di produrre spam, senza alcuna interazione reale con gli altri utenti. Inoltre, se un account associato a un numero di telefono viene sospeso, vengono sospesi anche tutti gli altri account associati a quello stesso numero, sia a livello di sito che di canale, una misura ulteriore di monitoraggio preventivo. Attualmente, i creatori di contenuti lottano per far fronte ad una vera e propria esplosione di abusi sulla piattaforma. Ad agosto, molti streamer sono stati colpiti da gruppi di molestatori, i quali hanno messo assieme operazioni chiamate “incursioni di odio”, dove la chat di un utente veniva inondata di messaggi di bullismo, razzisti e transfobici, generati da centinaia di account bot insieme.