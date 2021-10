Daimler: entro il 2021 spin-off divisione Truck e cambio nome in Mercedes-Benz

Il produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l’impiego militare e civile, Daimler, ha confermato che il previsto spin-off della divisione Truck avverrà entro la fine del 2021, con la quotazione della nuova società sulla Borsa di Francoforte. In particolare, gli azionisti di Daimler deterranno una quota del 65% nella nuova Daimler Truck Holding, secondo quanto comunicato in occasione dell’assemblea straordinaria odierna. Daimler prevede che il titolo Daimler Truck Holding – dopo la quotazione nel segmento Prime Standard del Frankfurt Stock Exchange – sarà incluso nel DAX alla prima occasione possibile, probabilmente nel primo trimestre del 2022. Le azioni Daimler continueranno a soddisfare i criteri per rimanere nel maggiore indice azionario tedesco. Daimler cambierà nome in Mercedes-Benz Group a partire dal primo febbraio 2022, anche per sottolineare l’attenzione al business delle auto e dei furgoni con i marchi Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e Mercedes-EQ. Come corrispettivo per la scissione, gli azionisti di Daimler riceveranno un’azione Daimler Truck Holding ogni due azioni che detengono in Daimler. Daimler manterrà una partecipazione di minoranza del 35% in Daimler Truck Holding e prevede di trasferire il 5% a Daimler Pension Trust.