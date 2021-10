NeXR Technologies SE: H&M Germany apre negozi scelti per camerini di prova virtuali da usare con l’app AvatarCloud

NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) ha raggiunto un’ulteriore pietra miliare nella sua rivoluzionaria cooperazione con H&Mbeyond. Installando il body scanner Fusion III sviluppato da NeXR Technologies e iniziando la fase di collaudo dell’app AvatarCloud Fashion, H&M Germany sta aprendo negozi scelti per l’uso di camerini di prova della sua nuova collezione. Dal 14 ottobre al 6 novembre di quest’anno, i clienti H&M potranno provare in modalità virtuale come si adattano i modelli della nuova collezione, da casa e fuori degli orari di apertura dei negozi, tramite “camerini di prova digitali” in due negozi a Berlino e in uno ad Amburgo.