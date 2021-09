Il latte materno non è più nutriente come una volta

Le sostanze chimiche presenti in cibi e oggetti di comune uso quotidiano come bottiglie di plastica e contenitori modificano la composizione del latte materno e ne riducono i benefici. “Il latte materno sta diventando meno nutriente perché l’esposizione chimica provoca cambiamenti nella composizione dei lipidi, il grasso nel latte materno. – afferma Tuulia Hyötyläinen, professore di chimica all’Università di Örebro”. E vediamo anche l’aumento dei grassi saturi a scapito di quelli insaturi più sani. È quasi impossibile per le persone evitare queste sostanze chimiche dannose. Pertanto, dobbiamo mostrare quali effetti hanno e vietare tali sostanze chimiche tossiche”. Lo studio è stato condotto insieme a MatejOrešič, professore di scienze mediche presso l’Università di Örebro, e con ricercatori clinici dell’Università di Helsinki. Innumerevoli studi evidenziano i benefici e le qualità del latte materno sulla corretta crescita del bambino, compreso lo sviluppo del cervello, il sistema immunitario e la flora batterica intestinale. Nello studio, i ricercatori hanno analizzato il sangue e il latte materno delle madri e hanno intervistato le donne sulle loro abitudini alimentari durante la gravidanza. Inoltre, hanno raccolto campioni di feci dai bambini. “Diversi studi epidemiologici precedenti hanno dimostrato che le madri con livelli di PFAS più elevati nel sangue hanno avuto una durata ridotta dell’allattamento al seno, ma questo non è stato spiegato. D’altra parte, studi sugli animali hanno dimostrato che il PFAS colpisce le ghiandole mammarie, rendendo potenzialmente più difficile l’allattamento al seno”.

“Riteniamo che la stessa cosa si verifichi negli esseri umani ed è forse il motivo per cui le donne che hanno livelli di PFAS più elevati non allattano al seno così a lungo”, afferma Tuulia Hyötyläinen. Le sostanze chimiche PFAS vengono trasmesse dalla madre al bambino durante la gravidanza e nel latte materno. Le sostanze chimiche, secondo i ricercatori di Örebro, hanno colpito l’intestino dei bambini: avevano una flora batterica meno sviluppata. “Si consiglia alle donne di evitare determinati alimenti durante la gravidanza, ma hanno già accumulato sostanze PFAS per molti anni. In altre parole, queste sostanze chimiche sono immagazzinate nel corpo della donna “, afferma MatejOrešič. Sebbene sia difficile evitare di assumere queste sostanze chimiche, i ricercatori consigliano di evitare il fast food, poiché alcune delle sostanze chimiche dannose si trovano nella confezione del fast food. “Le sostanze chimiche sono prevalenti anche nel pesce, nei crostacei e nella carne, poiché la concentrazione di tossine aumenta nella catena alimentare. Si trovano anche negli imballaggi alimentari nei negozi di alimentari e nella frutta e verdura “, afferma Tuulia Hyötyläinen. “Naturalmente, le madri dovrebbero continuare ad allattare i loro bambini se sono in grado di farlo. Il latte materno è l’alimento perfetto per i neonati, poiché è nutrizionalmente adattato al nostro esclusivo sistema digestivo e immunitario. Dobbiamo continuare i nostri sforzi per garantire che queste pericolose tossine ambientali siano bandite ed eliminarle gradualmente “, afferma Tuulia Hyötyläinen. Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono una vasta classe di sostanze chimiche sintetiche. I PFAS sono molto difficili da scomporre e vengono ingeriti dagli animali e assorbiti dalle piante. Sono stati creati per respingere macchie di grasso, sporco e acqua. Sono comuni in padelle, abbigliamento funzionale, scarpe, tessuti per mobili, carta e imballaggi per alimenti, schiuma antincendio e cosmetici. Sono persistenti e molti di loro hanno dimostrato di avere un impatto negativo sulla salute. L’UE ha deciso di vietare circa 200 sostanze PFAS a partire da febbraio 2023. Il nuovo divieto è il risultato di un’iniziativa di Svezia e Germania. Tuttavia, ci sono diverse migliaia di sostanze PFAS attualmente in circolazione. I ricercatori dell’Università di Örebro approfondiranno il legame tra PFAS sul latte materno con uno studio esteso su 380 donne e i loro figli.