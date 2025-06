Assergi, circa 1.100 m sul livello del mare, circa 480 abitanti, frazione de L’Aquila. Non è un semplice borgo, è un sussurro del tempo, un’anima scesa dalle vette, incastonata come gemma primordiale in quel respiro grandioso che è il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Arroccato alle pendici del massiccio, è la porta d’accesso a panorami mozzafiato e un punto di partenza ideale per escursioni e attività all’aria aperta. Per raggiungerlo, gli aeroporti più vicini sono a Roma Fiumicino e Pescara, con collegamenti che portano poi comodamente all’Aquila e da lì ad Assergi. In treno la stazione più comoda è quella dell’Aquila, da cui si prosegue in pullman.

Il nome Assergi deriverebbe dalla parola latina “ad Silicem”, che significa “presso la selce”, una roccia molto comune in questa zona. I visitatori hanno la possibilità di ammirare numerose testimonianze dell’antichissima storia, tra cui le imponenti mura castellane e le chiese medievali che ne caratterizzano il centro storico. Passeggiare tra i vicoli di Assergi è come fare un viaggio nel passato. Le case in pietra, molte delle quali perfettamente conservate, narrano le vite di generazioni di abitanti. L’atmosfera è quella tipica dei borghi appenninici, intima e raccolta, ideale per chi cerca autenticità e tranquillità. Da vedere: la Chiesa di Santa Maria Assunta, costruita tra il XII e il XIII secolo, è un notevole esempio di architettura romanica. La sua facciata richiama quella della celebre Chiesa di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila. Recenti restauri hanno riportato l’edificio al suo antico splendore, rimuovendo le modifiche del Settecento. Originariamente, sorse sulle rovine di un monastero fondato da San Equizio. Di particolare interesse è anche la Chiesa di Santa Maria della Neve, con la sua abside semicircolare costruita su una roccia a strapiombo sul torrente Raiale. Sotto di essa, la cripta di San Franco, ricavata in parte nella roccia, presenta tre navate con colonne e volte a crociera, oltre a un pregevole campanile a vela. Qui sono custodite le reliquie del santo patrono del paese, in scrigni rinascimentali. E veniamo alla nostra abituale sosta per la gastronomia. Qui potrete assaggiare il prelibato pecorino di Farindola, un formaggio unico nel suo genere, prodotto con caglio suino, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Le aziende agricole locali si tramandano le antiche tecniche di produzione. E ancora: potrete gustare la pasta alla chitarra con sughi robusti, i famosi arrosticini di pecora, e i dolci tipici a base di mandorle. Ma i prodotti più ricercati, che esprimono al meglio il territorio, sono il pregiato tartufo nero del Gran Sasso e i vini Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo, ricavati da vitigni autoctoni delle aree collinari circostanti.