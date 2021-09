Merit chiude un round di finanziamento da 20 milioni

Merit, il beauty brand minimalista fondato a gennaio da Katherine Power, ha completato un round di finanziamento di serie A da 20 milioni di dollari guidato da L Catterton, la società di private equity legata al colosso francese del lusso LVMH.

Courtney Nelson, vice president di L catterton, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del brand. Gli altri investitori che hanno partecipato al round di finanziamento sono Marcy Venture Partners e Sonoma Brands.

I nuovi fondi verranno utilizzati per accelerare la trasformazione di Merit in un marchio omnicanale e con diverse categorie, processo che comprenderà anche lo sviluppo della sua collezione di cosmetici colorati e l’espansione in nuove categorie di prodotti.

L’azienda ha stretto un accordo di distribuzione con Sephora e ha registrato una rapida crescita, portando avanti una strategia globale direct-to-consumer e un’espansione aggressiva nel canale retail.

La fondatrice Katherine Power ha esperienze pregresse in aziende native digitali, avendo fondato, tra gli altri, anche il marchio di skincare Versed e l’etichetta di vini naturali Avaline.

Power ha dichiarato:

“In Merit, il nostro obbiettivo è seguire i nostri clienti nei vari aspetti della loro routine di bellezza e di cura di sé. Il nostro team non vede l’ora di collaborare con L Catterton e gli altri nostri partner per far leva sulla loro esperienza nei brand di largo consumo, al fine di supportare lo sviluppo di nuovi prodotti”.