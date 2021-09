Matteo Corradi vende 700 mila azioni della società Mondo TV

Mondo TV, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italia a e operativa nel settore della produzione e distribuzione di serie televisive e film d’animazione per la TV, ha comunicato in un internal dealing che il presidente e CEO Matteo Corradi (nella foto) ha venduto un totale di 701.500 azioni appartenenti alla società tra il 14 e il 15 settembre (pari a circa l’1,6% del capitale). In un altro comunicato, Corradi ha però ribadito il suo impegno verso Mondo TV.

“La vendita di azioni da me operata è stata determinata da serie necessità personali non ulteriormente procrastinabili oltre la fine del cosiddetto black-out period relativo alla approvazione dei dati semestrali della società”, si legge nella nota. “Voglio precisare che la vendita è da considerarsi una tantum e non implica alcun disimpegno come azionista della società di cui rimango secondo azionista per rilevanza con una percentuale superiore al 5%”.

“Preciso che dalla morte di mio padre nel 2018 ho sempre operato solo acquisti, che mi hanno portato ad incrementare di circa un milione il numero di azioni da me possedute – conclude Corradi – Di tali azioni acquistate ne ho vendute in questi giorni circa 600.000 e senza realizzare margini rispetto al prezzo medio di acquisto”.