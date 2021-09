Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori

Dovrebbe entrare in vigore il 15 ottobre, a quanto si apprende da diverse fonti governative, il decreto per l’estensione dell’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato.

La data sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, chiamato a confermarla.

La cabina di regia si è riunita a Palazzo Chigi e ha discusso delle nuove misure per l’obbligo del Green Pass per i lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Alla riunione, presieduta dal premier Mario Draghi, hanno partecipato i capidelegazione di M5S. Lega, Fi, Pd, Iv e Leu.

Queste alcune delle misure che sarebbero state messe a punto:

– Le sanzioni: Arriva la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il Green pass. La sanzione varrà sia per il pubblico che per il privato. Per chi eluda i controlli viene anche prevista una sanzione pecuniaria.

– Prezzi dei tamponi calmierati: Si va verso un obbligo generalizzato per le farmacie di praticare prezzi calmierati per i tamponi. Il costo sarà pari a zero per chi non possa fare il vaccino, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni.

– Gli eventi: Si valuterà il 1° ottobre, in base all’andamento della curva epidemiologica, se aumentare la capienza nei luoghi in cui si svolgono eventi, nei cinema e nei teatri.

– Le discoteche: Il tema delle discoteche verrà ripreso anch’esso il 1° ottobre e valutarne la riapertura.

–Divieto di licenziare: per chi, dopo 5 giorni è sprovvisto di green pass scatta e la sospensione dello stipendio, ma recepirà una preoccupazione sindacale.