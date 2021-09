Benessere e futuro al centro della nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni

Al via la nuova campagna di comunicazione di Cattolica Assicurazioni (nella foto, l’a. d. Carlo Ferraresi), dedicata al prodotto Active Benessere. A partire da domenica 5 settembre la Compagnia sarà on air su tutti i principali media nazionali con un concept realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa Saatchi & Saatchi e un piano media curato da Vizeum, società del gruppo Dentsu Aegis Network, che abbraccia tv, stampa, radio, digital e affissioni.

In un contesto segnato dalla precarietà come quello attuale, la riconquista del proprio futuro si conferma essere per i consumatori un tema tanto centrale quanto delicato. Il cosiddetto new normal oscilla tra il desiderio e la concreta possibilità di poterlo realizzare. E Cattolica, con Active Benessere, vuole essere al fianco dei suoi clienti per soddisfare i nuovi bisogni di oggi e di domani, contribuendo a migliorare lo stile di vita e il benessere. Fedele al «Pronti alla vita», che in questa campagna si articola in «Pronti a tutto quello che il futuro ci riserva».

Attraverso istantanee di vita quotidiana, Cattolica Assicurazioni e Saatchi & Saatchi hanno scelto di raccontare con immediatezza e semplicità i momenti in cui le persone si preparano al futuro che le attende con fiducia, ottimismo e consapevolezza. Quattro differenti situazioni esemplificative della filosofia alla base dell’offerta Active Benessere: uno strumento al fianco dei clienti di Cattolica per progettare e affrontare proattivamente e con positività le sfide del futuro.

Realizzato dalla casa di produzione Think Cattleya con la regia di Sami Schinaia, lo spot vanta una colonna sonora originale con “Ready for life”, creata per l’occasione da Sizzer. Il brano ha un mood energico e solare, strumento di comunicazione capace di creare coerenza su tutti i media e costruire un’identità di brand unica, distintiva e riconoscibile.

«Il futuro ci aspetta. Facciamoci trovare pronti» a livello concettuale è la naturale e coerente evoluzione del nostro claim «Pronti alla vita», che viene così arricchito di un significato più profondo e attuale – ha dichiarato Riccardo Acquaviva, Direttore Comunicazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni -. Anche in questo particolare momento storico, Cattolica resta fedele al suo tradizionale ruolo di “rete di sicurezza”, che protegge le persone dalle preoccupazioni del presente e dagli imprevisti del domani. E lo fa con un messaggio positivo di concretezza e vicinanza”.

Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha dichiarato: “La salute e il benessere sono chiaramente la priorità per ciascuno di noi. Con la campagna Active Benessere guardiamo con fiducia al futuro, promuovendo lo stile consapevole e propositivo di chi riconosce e sa come affrontare le sfide della vita. Active Benessere non è solamente una assicurazione, ma un vero e proprio ecosistema di servizi in grado di accompagnare i nostri clienti nella vita di tutti i giorni, verso una gestione proattiva e consapevole della propria salute, agendo su quattro pilastri: prevenzione, diagnosi, cura, convalescenza”.

Manuel Musilli, Direttore Creativo Esecutivo di Saatchi & Saatchi, ha dichiarato: “La nuova campagna di Cattolica Assicurazioni comunica un messaggio molto importante con uno sguardo positivo, mettendo in scena una serie di storie che raccontano in modo intimo e personale l’importanza di prendersi cura di sé e di proteggere la propria salute”.