È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency

Gino Strada, all’anagrafe Luigi, medico attivista e filantropo che fondò assieme alla moglie Teresa Sarti la ONG italiana Emergency, è morto oggi all’età di 73 anni.

Era nato a Sesto San Giovanni il 21 aprile 1948.

Strada cominciò la sua attività professionale come medico all’ospedale di Rhofacendo poi pratica nel campo del trapianto di cuore fino al 1988, quando si indirizzò verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Negli anni ’80 si specializza in chirurgia cardiopolmonare, lavorando negli Stati Uniti, alle università di Stanford e Pittsburgh, all’Harefield Hospital (Regno Unito) e al Groote Schuur Hospital di Città del Capo (Sudafrica), l’ospedale del primo trapianto di cuore di Christiaan Barnard.

Nel periodo 1989-1994 lavora con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto: Pakistan, Etiopia, Perù, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Questa esperienza sul campo motivò Strada e un gruppo di colleghi a fondare Emergency, associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla sua fondazione nel 1994 alla fine del 2013, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel mondo.