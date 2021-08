Verimatrix discuterà varie strategie commerciali relative alla tecnologia OTT (Over-the-Top) in occasione del webinar SportsPro Insider

L’evento del 18 agosto 2021 presenterà una squadra professionista di cricket, un ente normativo di tale sport, una rete di sport globale, un’agenzia sportiva globale e un fornitore globale di servizi di sicurezza per vari sport

Verimatrix, (Parigi:VMX) (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Christopher Rae, Vicepresidente senior, parteciperà all’evento SportsPro Insider Series che si terrà mercoledì 18 agosto 2021.

Intitolato “OTT & Broadcast – A new Age of Sports” (“OTT e broadcast – Una nuova era per gli sport”), l’evento, della durata di un giorno, includerà discussioni ricche di informazioni preziose in cui interverranno alcuni dei principali esperti nel business dello sport.