Huawei continua a supportare le attività ‘verdi’ e sostenibili, nonostante le sanzioni USA

Un recentissimo documentario illustra come Huawei sblocca il futuro di un nuovo mondo

Huawei annuncia con orgoglio il rilascio, sul sito web ufficiale di The Economist, di un suo nuovo documentario ricco d’ispirazione dal titolo “Innovation III”. Terzo capitolo della serie che l’azienda dedica all’innovazione, il video esplorerà il modo in cui Huawei contribuirà alla protezione ambientale del pianeta grazie a tecnologie rivoluzionarie. Huawei non teme le sanzioni occidentali ed è impegnata nell’innovazione che promuove il progresso mondiale.

Riferita a 10 paesi di 4 continenti, “Innovation: Blood Sweat and Dreams” (Innovazione: sangue, sudore e sogni) è una serie di documentari che analizza le origini dell’innovazione. Questa terza parte conclusiva è interamente dedicata al contributo di Huawei per un futuro migliore per il pianeta Terra. Il terzo video, “Innovation EP03: Unlocking the Future” (Innovazione, episodio 03: Sbloccare il futuro), ha suscitato notevole entusiasmo a livello internazionale illustrando il contributo di Huawei in aree quali la conservazione della foresta pluviale, la tutela dei mari e le tecnologie di guida autonoma attualmente al centro dell’attenzione mondiale e, infine, mostrando come il colosso cinese può creare un futuro intelligente in queste aree.

“I cellulari Huawei sono utilizzati diffusamente dal gruppo Rain Forest Conservation per il monitoraggio della foresta pluviale del Costa Rica, dove un’area di oltre 2.500 chilometri quadrati è stata protetta grazie agli smartphone Huawei e alla loro eccellente affidabilità”, è stato il commento di Topher White, CEO di Rainforest Connection (RFCx), un’organizzazione non a scopo di lucro che aiuta a preservare le foreste dalla deforestazione illegale. Lo scorso mese, RFCx e il progetto “Nature Guardian” di Huawei si sono aggiudicati il premio 2021 GSMA GLOMO per il “Contributo mobile eccellente” agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU.

Nel mese di marzo 2021, inoltre, per favorire un cambiamento drastico basato sulla tecnologia, è stato lanciato il progetto Smart Sounds Whale, in grado di individuare delfini e balene in un raggio fino a 80 chilometri quadrati. Questo progetto, supportato dagli algoritmi di Huawei e dalla tecnologia del cloud, contribuirà alla gestione del problema dell’inquinamento acustico ambientale, devastante per i mammiferi marini.

Huawei ritiene che i giovani innovatori daranno nuova forza al cambiamento tecnologico, benefico per gli esseri umani, per la ricerca e per gli investimenti formativi, che può aiutarci a rendere il mondo del futuro un posto migliore. In questo ambito, Huawei continua a supportare numerose startup tecnologiche perché dispone del potenziale per fare la differenza, in particolare nel campo della robotica, dell’intelligenza artificiale, della realtà virtuale e delle tecnologie 5G.