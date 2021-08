FalconX raccoglie 210 milioni di USD a seguito di una crescita del fatturato da un anno all’altro di un fattore 30; il valore attuale è 3,75 miliardi di USD

Serie C guidata da Altimeter Capital, B Capital Group, Sapphire Ventures e Tiger Global Management, con partecipazione di Amex Ventures e Mirae Asset

FalconX, azienda che si occupa di risorse digitali e servizi finanziari inerenti alle criptovalute e fornisce alle istituzioni compravendita, credito e operazioni di compensazione tra le maggiori criptovalute, ha annunciato una tornata finanziaria di serie C da 210 milioni di USD, che conferisce all’azienda un valore di 3,75 miliardi di USD. La tornata è stata guidata da Altimeter Capital, Sapphire Ventures e gli investitori attivi da tempo B Capital Group e Tiger Global Management, con partecipazione di Mirae Asset. Anche Amex Ventures ha aumentato il suo precedente investimento nel corso di questa tornata. Sono entrati nel gruppo costituito da investitori come Accel, Accomplice VC, Coinbase Ventures, CMT Digital, Flybridge Capital Partners, Lightspeed Venture Partners e Avon Ventures, un fondo di capitale di rischio affiliato a FMR LLC, casa madre di Fidelity Investments.

In soli tre anni FalconX è diventata una delle aziende intermediarie di criptovalute istituzionali di maggior valore al mondo, spinta da forte economia dell’unità, redditività e crescita del fatturato in tutte le linee di attività. FalconX sfrutta l’apprendimento automatico per fornire alle istituzioni una singola controparte con accesso alla liquidità globale in criptovalute, con oltre 99,9% di operatività ininterrotta nell’interfaccia sul web e desk di negoziazione con copertura 24/7/365 in guanti bianchi. La sua attività creditizia consente alle istituzioni di ottenere il finanziamento a breve per le compravendite, colmando le lacune tra i prestiti a lungo termine e i mercati dei derivati per le istituzioni che vogliono aumentare l’efficienza del loro bilancio in modo elastico. FalconX progetta di annunciare ufficialmente numerose nuove offerte di prodotti nei mesi venturi, ognuno dei quali è già vitale, in rapida crescita e redditizio.

“FalconX è l’operatore fidato a servizio completo per le maggiori istituzioni mondiali attive in ambito criptovalute e fornisce la tecnologia, la sicurezza e l’affidabilità necessaria alla realizzazione delle loro strategie in scala”, ha detto Raghu Yarlagadda, CEO e cofondatore di FalconX. “Serviamo i maggiori investitori del mondo e siamo in prima linea di una megatendenza che trasformerà i servizi finanziari dalle fondamenta. Se trovaste disadatto un Google o un Amazon attivo solo 5 giorni alla settimana, perché allora non rendere i servizi finanziari attivi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e davvero globali e accessibili? La blockchain ne ha dimostrato la fattibilità in scala e FalconX è entusiasta all’idea di fare da pioniere nel cambiamento.”

La crescita di FalconX è spinta dalla domanda proveniente da una ricca gamma di soggetti del mercato istituzionale, tra cui alcune delle istituzioni finanziarie più grandi del mondo, fondi di copertura, gestori patrimoniali, imprese a capitale di rischio, fornitori di servizi di pagamento e applicazioni d’investimento, per prodotti del mercato criptovalute sicuri, affidabili e personalizzati. FalconX userà i mezzi finanziari provenienti dalla tornata di serie C per espandere le sue linee di prodotto, esplorare le acquisizioni strategiche e continuare a incorporare grandi talenti a livello globale, compresi dirigenti capaci, navigati alla convergenza tra mercati finanziari tradizionali, risorse digitali e tecnologia.

Cosa dicono della tornata di FalconX:

“FalconX si è chiaramente posizionata come azienda attiva nelle criptovalute e adatta a rapportarsi con le istituzioni. Siamo molto contenti di spalleggiare un leader di mercato in un settore agli albori di una forte crescita secolare. La velocità e il ritmo di innovazione dei prodotti FalconX sono degni di nota e riteniamo che svolgeranno un ruolo importante nel futuro dell’infrastruttura finanziaria e del mercato delle criptovalute.” – Brad Gerstner, fondatore e CEO, Altimeter Capital

“FalconX è riconosciuta come piattaforma istituzionale di criptovalute migliore nella sua categoria e facilita ogni mese lo scambio di miliardi in criptovalute. Abbiamo più volte sentito clienti istituzionali lodare FalconX per la sua ineguagliata affidabilità e quale piattaforma infrastruttura multiservizio con la capacità di soddisfare tutte le esigenze di lungo termine in ambito criptovalute. Siamo entusiasti all’idea di avere l’équipe FalconX come partner, per costruire la piattaforma di fatto che trascina la scoperta globale, lo scambio e il trasferimento di tutte le risorse patrimoniali digitali nel mondo.” – Rashmi Gopinath, General Partner, B Capital Group

“FalconX ha generato forte crescita economica, costruendo un’équipe di classe internazionale che riunisce talenti dalla Silicon Valley, mercati finanziari tradizionali e l’ecosistema della blockchain. Questa équipe gode di una posizione unica per agire in società con la clientela e creare strategie vincenti e fornire nuovi prodotti che la aiutino a dimensionarsi alla scala voluta.” – Rajeev Dham, Partner, Sapphire Ventures

“Ora che gli investitori istituzionali continuano a entrare nel mercato delle criptovalute, FalconX ha notevolmente ridimensionato in grande la sua attività e le linee del prodotto per soddisfarne le necessità. È con grande entusiasmo che raddoppiamo la posta della nostra scommessa sul leader per trading, credito e stanza di compensazione istituzionale.” – Scott Shleifer, Partner, Tiger Global Management