DHL Express, ordinati 12 aerei Cargo totalmente elettrici

Saranno sviluppati da Eviation, specializzato nella costruzione di velivoli elettrici di nuova concezione. E nel frattempo il colosso dei trasporti fa il punto sulle strategie green per i prossimi anni, anche per il trasporto su gomma



DHL Express, tra i più grandi attori al mondo nel settore dei trasporti e dei corriere espresso, diventa la prima compagnia a dotarsi di velivoli completamenti elettrici, avendo stretto un accordo con Eviation, promettente produttore di velivoli completamente elettrici con sede a Seattle. Il colosso dei trasporti, nello specifico, ha ordinato 12 aerei eCargo Alice full electric, andando dunque a scrivere una nuova pagina dei trasporti aerei.

L’Alice di Eviation è un aereo completamente elettrico, disponibile in versione cargo e passeggeri, di operare a emissioni zero. Può inoltre essere pilotato da un singolo pilota e trasportare fino a 1.200 chilogrammi con un’autonomia massima di 815 chilometri. La consegna del primo aereo a DHL Express è prevista per il 2024. Con questo impegno, DHL mira a creare una rete Express elettrica senza precedenti, diventando la società pioniera dell’aviazione sostenibile.