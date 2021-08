Borsa: Generali ancora debole, per Intermonte pesano pressioni su governance

Il broker: titolo potrebbe soffrire nei prossimi mesi

Le pressioni di alcuni azionisti sulla governance potrebbero limitare la performance del titolo Generali nonostante i suoi multipli non elevati e la visibilita’ sul dividendo. E’ quanto affermano gli analisti di Intermonte in un report diffuso a valle della semestrale, in cui riducono la raccomandazione sul titolo da outperform a neutral (target price 19,2 euro). Dopo il calo di ieri, oggi il titolo del Leone prosegue a perdere terreno e cede lo 0,7% a 16,5 euro.

‘Generali ha performato bene da inizio anno e ha iniziato a soffrire da quando il rinnovo del cda si e’ scaldato. – spiega Intermonte – Riteniamo che l’attuale Ceo Donnet abbia conseguito buone prestazioni operative e negli ultimi 12 mesi il titolo abbia recuperato parte della sottoperformance rispetto ai concorrenti europei’.

‘Riteniamo che alcuni azionisti stiano spingendo per accelerare la crescita esterna e potrebbero voler cambiare il top management. In questo contesto riteniamo improbabile una sovraperformance del titolo nonostante i multipli di settore poco impegnativi e la visibilita’ sul dividend yield a partire dalla distribuzione di 0,45 euro per azione nel quarto trimestre’, aggiunge Intermonte, che rimarca: ‘La governance resta un tema aperto e puo’ limitare la performance del titolo. La conferma di Donnet non e’ certa, ci sara’ molta attenzione su cio’ nei prossimi mesi, distraendoci dalla performance operativa’.