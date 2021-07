euNetworks: Katherine Alexakis Chief Financial Officer

euNetworks Group Limited (“euNetworks”), una società di infrastrutture di banda dell’Europa occidentale, ha annunciato oggi la nomina di Katherine Alexakis nel team di leadership, assumendo il ruolo di Chief Financial Officer. Questa nomina è effettiva dal 6 settembre 2021, data in cui Katherine entrerà anche nel Consiglio di amministrazione come Executive Director.

Katherine si unisce a euNetworks dopo aver lavorato per 15 anni presso Goldman Sachs International a Londra, dove ha ricoperto diversi ruoli nell’ambito delle azioni europee. Di recente è stata Managing Director all’interno di European Equity Research, facendo parte dello European Investment Review Committee e guidando lo European Tactical Research Group.