Il Tesla AI Day si terrà il 19 agosto

Elon Musk,CEO di Tesla Inc, ha confermato l’intenzione di tenere l’AI Day il 19 agosto. In un tweet Musk ha confermato che l’evento AI Day si terrà ad agosto, dopo aver precedentemente fissato la data provvisoria a fine luglio. Musk ha ribadito che l’AI Day di quest’anno punterà a stimolare i piani di assunzione dell’azienda, in cui il produttore di veicoli elettrici esaminerà i progressi con il “software e hardware Tesla” per il training e l’inferenza. Di tanto in tanto l’azienda produttrice di auto elettriche organizza eventi a tema che rivelano dettagli sui progressi e i piani per il futuro. Nel 2019 Tesla ha tenuto una giornata dedicata alla guida autonoma, in occasione della quale la società ha rivelato i progressi della sua tecnologia Full Self-Driving e ha illustrato i piani per il lancio di un servizio di robotaxi senza conducente. A settembre del 2020 Tesla ha tenuto un Battery Day in cui Musk ha parlato della futura tecnologia delle batterie Tesla, delle nuove celle batteria 4680 e dei piani per ridurre i costi delle batterie fino al 50%.A gennaio, rispondendo a un tweet in cui venivano chieste informazioni sul supercomputer Dojo di Tesla – un computer che dovrebbe aiutare ad addestrare il software per la guida autonoma della società – Musk aveva accennato all’intenzione di rivelare maggiori informazioni nel corso dell’anno. L’intelligenza artificiale è la chiave per gli obiettivi del sistema Full Self-Driving di Musk e la compagnia ha parlato apertamente di assunzioni nei settori dell’hardware, delle reti neurali, degli algoritmi per la guida autonoma, della programmazione e della valutazione. Alla fine del 2020 la società di Palo Alto (California) risultava avere un totale di 70.757 dipendenti.