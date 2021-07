Marcolin apre una nuova filiale a Shanghai

Marcolin, azienda leader a livello mondiale nella produzione di occhiali, annuncia l’apertura di una nuova filiale a Shanghai. L’azienda è presente sul mercato cinese da sette anni attraverso una joint-venture con Ginko Group, storico operatore nel mercato eyewear locale che ha consentito al gruppo di cogliere pienamente il potenziale e le opportunità del Paese.

Per rafforzare ulteriormente la propria presenza commerciale in Cina, e come parte di una più ampia strategia di consolidamento aziendale e di presenza diretta nei mercati chiave del mondo, Marcolin Shanghai supporterà più da vicino gli stakeholder locali. La nuova sede, secondo le previsioni, porterà ad un aumento della crescita organica dell’azienda sul mercato, garantendo la filiera produttiva e offrendo prodotti sviluppati specificatamente per il mercato cinese.