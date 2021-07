Fca Bank è il nuovo partner fnanziario di Bergé Auto in Svezia

Fca Bank, joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole, è stata scelta, mediante Fca Capital, come nuovo partner finanziario in Svezia di Bergé Auto, gruppo leader nei servizi di distribuzione automobilistica e mobilità. L’accordo segue l’acquisizione, da parte di Bergé Auto, delle azioni di Fca Sweden AB, di proprietà di Stellantis. Oltre a supportare l’operazione, Fca Bank si occuperà di sostenere la crescita di Bergé Auto in Svezia attraverso i suoi servizi finanziari per l’acquisto auto. Bergé Auto ha un rapporto consolidato con Stellantis, in particolare nell’area Latam (America Latina) e, dal 2019, anche in Finlandia. Il gruppo è un player di rilievo nel settore dell’automotive, con una forte presenza in 14 Paesi tra Europa e Sudamerica, dove si occupa della distribuzione di 29 marchi automobilistici. “Siamo orgogliosi della fiducia che Bergé Auto ha riposto in noi – commenta Giacomo Carelli, nella foto, CEO di FCA Bank e Chairman Leasys – una dimostrazione e un segno della qualità del lavoro che abbiamo svolto, negli anni, in Svezia: un trend che vogliamo mantenere al fianco di questo nuovo partner, con l’obiettivo di continuare a crescere”.