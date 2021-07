Secondo uno studio, due coppie su tre nascono da un rapporto di amicizia

Due terzi delle relazioni amorose provengono da rapporti di amicizia. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Social Psychological and Personality Science, condotto dagli scienziati dell’Università di Victoria in Canada, che hanno analizzato la letteratura esistente sull’inizio del romanticismo. Il team, guidato da Danu Anthony Stinson, ha analizzato i dati di quasi 1.900 studenti universitari e adulti, oltre che la letteratura esistente sull’inizio di una storia d’amore. Secondo gli esperti, il 75 per cento delle indagini sulla genesi di un rapporto si concentra sugli incontri tra estranei, e solo l’otto per cento prende in considerazione la tenerezza che evolve dall’amicizia. “La nostra ricerca – sostiene l’autore – suggerisce che non sempre sappiamo perché e come le persone scelgano i propri partner. La maggior parte delle relazioni inizia da un rapporto precedentemente platonico”. Stando ai risultati del gruppo di ricerca, il 68 per cento degli intervistati riferiva che il rapporto di coppia più recente in cui erano stati coinvolti si era evoluto da una semplice amicizia. C’era poca variazione nelle stime in base al genere, al livello di istruzione o all’etnia. Nei ventenni e tra gli appartenenti alle comunità LGBTQ +, tuttavia, l’85 per cento delle coppie proveniva da amicizie. Quasi la metà di tutti gli intervistati sosteneva inoltre di preferire una relazione amorosa che nasce da un’amicizia. “Spesso ci convinciamo che amore e amicizia siano relazioni che si formano in modo diverso e soddisfano bisogni distinti – osserva Stinson – il nostro lavoro suggerisce tuttavia che esiste un confine molto più flebile rispetto a quanto ipotizzato precedentemente tra questi due legami. Penso che i nostri risultati potrebbero alterare le nostre ipotesi sui principi cardine dell’amore e dell’amicizia”.