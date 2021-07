Philip Morris International Inc. acquisisce Vectura Group plc

Philip Morris International Inc. (PMI) ha annunciato di aver siglato un accordo con il consiglio di amministrazione di Vectura Group plc (Vectura), dove mostra l’offerta di acquisizione di Vectura per un valore d’impresa di circa 1,2 miliardi di dollari. Secondo i termini dell’acquisizione, gli azionisti di Vectura avrebbero il diritto di ricevere 150 di pence per azione.

“La strategia Beyond Nicotine di PMI, annunciata a febbraio, articola una chiara ambizione di sfruttare la nostra esperienza nell’inalazione e nell’aerosol nelle aree adiacenti, compresa la somministrazione di farmaci respiratori e il benessere di sé, con l’obiettivo di raggiungere almeno 1 miliardo di dollari dei ricavi netti entro il 2025″, afferma Jacek Olczak, Amministratore delegato. “L’acquisizione di Vectura, a seguito dell’accordo recentemente annunciato per l’acquisizione di Fertin Pharma, ci consentirà di accelerare questo viaggio espandendo le nostre capacità in formulazioni di prodotti orali e inalatori innovativi al fine di fornire crescita e rendimenti a lungo termine”.

“Il mercato delle terapie inalatorie è ampio e in rapida crescita, con un potenziale significativo di espansione in nuove aree di applicazione. PMI ha l’impegno per la scienza e le risorse finanziarie per consentire al team qualificato di Vectura di eseguire un’ambiziosa visione a lungo termine. Insieme, PMI e Vectura possono guidare questa categoria globale, portando benefici ai pazienti, ai consumatori, alla salute pubblica e alla società in generale”.

Vectura è un fornitore di soluzioni innovative per la somministrazione di farmaci per via inalatoria che permettono ai partner di portare i propri farmaci ai pazienti. L’azienda ha tredici prodotti chiave inalati e undici non inalati commercializzati dai principali partner farmaceutici globali, così come un portafoglio diversificato di partnership per farmaci in sviluppo clinico. Nel 2020 ha generato ricavi netti di 245 milioni di dollari.

PMI pensa che insieme le società possano creare prodotti interamente di proprietà in un’ampia gamma di settori nelle categorie di farmaci da prescrizione e da banco (OTC). Ritiene inoltre che le sue tecnologie di aerosolizzazione “Beyond Nicotine” e la pipeline di sviluppo forniranno ulteriore prevedibilità, stabilità e sicurezza per il futuro di Vectura.

Nel febbraio di quest’anno, PMI ha annunciato il suo obiettivo di generare oltre il 50% del fatturato netto totale da prodotti senza fumo entro il 2025. Ha anche annunciato l’obiettivo di generare almeno 1 miliardo di dollari nei ricavi netti entro il 2025 dai prodotti “Beyond Nicotine”.

“Siamo entusiasti dell’annuncio di oggi e della prospettiva che Vectura entrerà a far parte della famiglia PMI come unità aziendale autonoma, formando la spina dorsale della nostra attività terapeutica per inalazione ‘Beyond Nicotine'”, ha detto Jorge Insuasty, Direttore delle scienze della vita. “L’acquisizione proposta accelererà significativamente i nostri sforzi di sviluppo. Con l’aggiunta dell’esperienza di Vectura nel settore delle terapie inalatorie, PMI e Vectura avranno l’opportunità di intraprendere insieme lo sviluppo e l’eventuale commercializzazione di innovative combinazioni farmaco/dispositivo inalabile”.

PMI finanzierà la transazione con liquidità esistente e prevede che si concluderà nella seconda metà del 2021. Si effettuerà prima una votazione degli azionisti e da parte delle autorità di regolamentazione competenti.