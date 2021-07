Ryanair da Il Benvenuto Al Nuovo Boeing 737 “Gamechanger” A Milano Bergamo

Ryanair, la compagnia n.1 in Italia, ha annunciato oggi (8 luglio) un’ulteriore crescita sulla propria base a Milano Bergamo – la più grande in Italia – con l’arrivo del nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger” dal 20 luglio, che accrescerà la flotta Ryanair a Bergamo offrendo tariffe ancora più basse e voli più green per i viaggiatori italiani. Ciò rappresenta un investimento aggiuntivo di 100 milioni di dollari che fornirà una maggiore connettività alla regione, svolgendo un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro e dell’economia locale mentre l’Italia emerge dalla pandemia di Covid.



L’operativo di Ryanair per l’estate 2021 offre 105 rotte in totale, di cui 7 nuove, e oltre 600 voli settimanali, che contribuiranno a incrementare il traffico aereo nella regione e supporteranno la ripresa dell’industria del turismo mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per l’alta stagione.

I passeggeri italiani possono scegliere tra ancora più destinazioni da Milano Bergamo fino a ottobre 2021, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte di sabato 10 luglio solo sul sito Ryanair.com.

Eddie Wilson, CEO Ryanair, ha dichiarato:

“In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Con oltre 100 rotte, 600 voli settimanali e il nuovo aeromobile 737-8200 “Gamechanger”, Ryanair ricoprirà un ruolo cruciale nella ripartenza di Milano Bergamo questa estate. Questo incremento di capacità consentirà a Ryanair di aumentare il traffico di Milano Bergamo, offrendo tariffe ancora più basse e comfort, riducendo al contempo il nostro impatto ambientale (-40% di emissioni sonore e -16% di Co2).

L’introduzione del Certificato Digitale Covid Ue restituisce certezze ai piani di viaggio, ma Ryanair continua a consentire fino a due cambi di data di volo gratuiti su tutte le prenotazioni in caso di modifica dei piani. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €19,99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 10 luglio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”