La società fintech CleverCards assume l’esperto di pagamenti Giuseppe Di Marco

Recentemente alla guida della leadership di mercato della gestione dei pagamenti di Soldo in Italia e con una carriera in primarie società di pagamento, Di Marco considera CleverCards il futuro dei pagamenti

Giuseppe Di Marco è entrato in CleverCards in qualità di Senior Vice President Business Development Europe e Head of CleverCards Italian Division, da Soldo, leader nella gestione delle spese di fascia media, supportato da Accel e Battery Ventures.



Di Marco ha guidato l’attività di Soldo in Italia dopo una carriera di successo come CEO di ePay Italia (Euronet: EEFT), CEO della divisione servizi di pagamento di Zucchetti eCommerce (Zucchetti è il leader di mercato italiano per il software HR e Enterprise Resource Planning Systems), Direttore della Divisione Servizi di Pagamento di Lottomatica (LIS & Totobit Servizi) e Responsabile della Divisione Servizi di Pagamento di QuiGroup.