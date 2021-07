UnitelmaSapienza e Uspi: nasce Editoria 4.0

Nasce Editoria 4.0, il nuovo Corso di Alta Formazione realizzato da Unione Stampa Periodica Italiana -USPI- su piattaforma UnitelmaSapienza e in partnership con Officine Millennial e afferente all’Alta Scuola di Comunicazione e Media Digitali di UnitelmaSapienza.

Editoria 4.0 è rivolta al mondo del giornalismo e dell’editoria, in particolare online, per offrire un modello di formazione costruito su competenze culturali e tecnologiche sempre più aggiornate, e capaci di intercettare il futuro.

Non si tratta di un corso di formazione giornalistica in senso tradizionale, ma piuttosto di formazione giornalistico-manageriale che guarda con particolare attenzione al settore dei media online o più in generale a una comunicazione ad elevato contenuto tecnologico, sia sotto il profilo giornalistico, di scrittura, che gestionale e amministrativo. Il target del piano formativo è ampio. Il corso è principalmente rivolto a editori, publisher web o digitali indipendenti, con vocazione all’autoimprenditorialità, giornalisti, aspiranti giornalisti e copywriter.

“Il corso rientra perfettamente nella vocazione di Uspi alla formazione – sottolinea il segretario generale dell’Unione stampa periodica, Francesco Saverio Vetere – un tema tanto più importante in tempi di rapida e travolgente trasformazione tecnologica che rende indispensabile l’aggiornamento continuo delle competenze tanto per gli editori quanto per i giornalisti”.

Il corso è online e ha una durata complessiva di 65 ore, tra attività didattica, comunque strutturata (lezioni, esercitazioni, lavoro di gruppo, progetti applicativi, webinar etc.) e le ore dedicate allo studio individuale, sotto la direzione del sociologo e direttore dell’Alta scuola di comunicazione e tecnologie di UnitelmaSapienza, Mario Morcellini e del segretario generale dell’Unione di stampa periodica, Francesco Saverio Vetere.

“Abbiamo scelto un taglio molto pratico e tecnico per le nostre lezioni, con l’obiettivo di formare professionisti capaci di proporre e gestire prodotti moderni e incisivi” aggiunge Vetere. Tra le materie di insegnamento, tra le altre, troviamo modelli di business dell’impresa editoriale, gestione amministrativa e della privacy, regime fiscale, diritto all’oblio, creazione e gestione di un piano editoriale, linguaggio visivo video e copy su Istagramm, tecniche di montaggio, utilizzo delle piattaforme, cloud computing e 5G, intelligenza artificiale e supporto della scrittura e del giornalismo, programmazione advertising, digital marketing, creazione di format audiovisivi, ideazione format radiofonici, webradio, podcast e molto altro.