Facebook rafforza la privacy

Facebook sta sviluppando tecnologie per rafforzare la privacy e ridurre la quantità di dati personali utilizzati, continuando a mostrare annunci pertinenti e misurarne l’efficacia.

Dan Levy, Vicepresidente Ads & Business Platform di Facebook afferma:

“Facebook ha contribuito a guidare il cambiamento verso la pubblicità personalizzata e ora vogliamo dimostrare che la personalizzazione e la privacy non sono in conflitto”.

Quello dei dati è un tema sempre più attuale dopo il ripensamento di Google sui cookies e dopo la funzione di Apple che impedisce agli utenti di essere tracciati a scopi pubblicitari.

Levy ricorda come Facebook faccia parte di tre pilastri dell’internet che punta alla riservatezza dei dati in pratiche commerciali: la Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM), la World Federation of Advertisers (WFA) e il World Wide Web Consortium (W3C). L’azienda “sta testando una nuova esperienza nel News Feed dove le persone possono sfogliare i contenuti business su argomenti come il beauty, il fitness o l’abbigliamento, ed esplorare i post delle aziende correlate utilizzando il contesto della navigazione e non solo i dati condivisi”.

“La migrazione verso l’e-commerce, che avrebbe potuto richiedere un decennio, è esplosa nel giro di un anno – dice Levy – Supportarla, soddisfacendo le aspettative di privacy, è un’opportunità storica per permettere alla nostra industria di innovarsi ancora”.