Assaeroporti, Presidente Borgomeo si congratula per nomina Di Palma Presidente ENAC

Il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, esprime grande soddisfazione per la nomina dell’Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma a Presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Appresa la notizia dell’avvenuta nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, il Presidente di Assaeroporti, a nome dei vertici associativi e del Consiglio Direttivo, si congratula per il prestigioso incarico.

“Sono certo – ha dichiarato Borgomeo – che la lunga esperienza e le indiscusse competenze del Presidente Di Palma consentiranno di riprendere con rinnovato slancio la proficua e fattiva collaborazione che in questi anni ha contraddistinto il rapporto con ENAC. Soprattutto in un momento di profonda crisi ma anche di opportunità per un settore che oggi è particolarmente impegnato a raccogliere la sfida della sostenibilità e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo economico e sociale del Paese”.