Robeco rafforza il team con nuove entrate: Gergana Deliyska e Umberto Mattachini

Avranno il ruolo di sales support e supporteranno il team italiano guidato da Marcello Matranga, country head della società di gestione in Italia

Robeco, società di gestione internazionale fondata nel 1929, leader negli investimenti sostenibili, rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato italiano con l’ingresso di Gergana Deliyska e Umberto Mattachini, entrambi in qualità di sales support. Gli ingressi di Gergana Deliyska e Umberto Mattachini vanno a consolidare il team italiano guidato da Marcello Matranga, Country Head di Robeco Italia, e a sostenere l’attività di espansione del business in Italia.

Il background di Gergana Deliyska

Prima di entrare a far parte di Robeco, Gergana ha ricoperto il ruolo di Client Relations Italy in ODDO BHF Asset Management, dove si è occupata di attività di assistenza e supporto verso la clientela e l’area commerciale, nonché della commercializzazione e distribuzione di fondi, in particolare nel segmento retail. Gergana si è laureata in Economia Aziendale con specializzazione in Marketing presso la LIUC – Università Carlo Cattaneo.

Il background di Umberto Mattachini

Umberto si unisce a Robeco da BlackRock, dove dal novembre 2018 ha svolto la funzione di sales support e si è occupato della creazione dell’attività per il mercato italiano dall’ufficio di Budapest. Precedentemente ha avuto una breve esperienza nel team focalizzato sugli investimenti in energie rinnovabili di EOS investment Management e ha lavorato come international business developer presso PwC México.

Umberto si è laureato in International Business Development presso la LIUC – Università Carlo Cattaneo e ha ottenuto un master in Merchant Banking and Private Capital presso la LIUC Business School; recentemente ha partecipato al master in Strategia e Gestione della Sostenibilità Aziendale organizzato dalla 24Ore Business School.

Il commento di Marcello Matranga

Marcello Matranga, country head di Robeco Italia, spiega che “l’ingresso di Gergana e Umberto mira a rafforzare e consolidare ulteriormente la struttura commerciale dell’ufficio in Italia, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più puntuale ai nostri clienti e trasmettere sempre più convintamente la leadership di Robeco negli investimenti sostenibili”.