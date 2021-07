Danske Bank cede a Ubp il Wm in Lussemburgo

Il ceo Guy de Picciotto: “L’arrivo di team di professionisti esperti in materia bancaria e di investimenti ci consente di potenziare l’offerta e il know-how per questi clienti nonché il nostro management locale”

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) e Danske Bank A/S hanno annunciato in data odierna di aver concluso un accordo con il quale Union Bancaire Privée (Europe) S.A. acquisirà l’attività di Wealth Management di Danske Bank svolta a Lussemburgo tramite Danske Bank International S.A. («DBI»). L’operazione, che consiste in una cessione di attività, è soggetta all’approvazione delle competenti autorità regolatorie e si prevede che sarà finalizzata nel quarto trimestre 2021. I termini finanziari dell’operazione non saranno resi noti.

DBI, informazioni

Presente in Lussemburgo sin dal 1976, DBI è specializzata nel private banking internazionale e annovera clienti in quasi 60 Paesi del mondo. La clientela della banca è composta principalmente di privati (U)HNW dei Paesi nordici (in primo luogo la Danimarca) e residenti al di fuori dei loro Paesi di origine, ma soprattutto in Europa. UBP è presente in Lussemburgo dal 2002 e opera tramite le sue affiliate Union Bancaire Privée (Europe) S.A., attiva nel Wealth Management, e UBP Asset Management (Europe) S.A. Con questa acquisizione UBP, i cui patrimoni in gestione ammontavano a CHF 147,4 miliardi al 31 dicembre 2020, continuerà ad ampliare le sue attività in Lussemburgo dove la Banca, una volta portata a termine l’operazione, gestirà patrimoni per circa CHF 33 miliardi.

Le dichiarazioni del Ceo di UBP, Guy de Picciotto

Guy de Picciotto, ceo di UBP, ha dichiarato: “Questa operazione conferma la nostra volontà di espandere la presenza in Lussemburgo, che da alcuni anni è diventato il polo finanziario europeo di UBP. Si inserisce perfettamente nella nostra strategia di crescita sui mercati dei Paesi nordici. Inoltre, l’arrivo di team di professionisti esperti in materia bancaria e di investimenti ci consente di potenziare l’offerta e il know-how per questi clienti nonché il nostro management locale”.



Le parole dell’Head of personal & business customers di DB

Glenn Söderholm, head of personal & business customers presso Danske Bank, ha aggiunto: “Crediamo di aver trovato in UBP il partner giusto per i nostri clienti, che continuerà a rispondere alle loro esigenze personali offrendo i più elevati standard qualitativi e, nel contempo, sarà un buon datore di lavoro per i nostri qualificati e motivati dipendenti”.