Calvin Klein Fragrances annuncia il debutto mondiale della campagna pubblicitaria per Calvin Klein Defy, una nuova fragranza per uomo

Calvin Klein, Inc., una società interamente controllata da PVH Corp., e Calvin Klein Fragrances, una divisione di Coty Inc., hanno presentato la campagna globale e internazionale per Calvin Klein Defy, la nuova fragranza maschile, che vede come protagonista il premiato attore Richard Madden come volto del nuovo capitolo nel portafoglio di profumi firmati Calvin Klein. La nuova fragranza e questa pubblicità sono incentrate su un viaggio all’insegna della sfida, pur esplorando verità autentiche e contrasti interni.