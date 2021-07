Gianluca Di Gioia è il nuovo HR director di Birra Peroni

Birra Peroni ha nominato Gianluca Di Gioia HR Director, a diretto riporto di Enrico Galasso. Di Gioia dovrà guidare le strategie People di Birra Peroni con l’obiettivo di sviluppare al meglio competenze e comportamenti delle persone e migliorare ulteriormente il contesto organizzativo in ottica di agilità, diversità e inclusione, promuovendo una cultura di performance, di engagement e di well-being.

Enrico Galasso, Amministratore Delegato di Birra Peroni, ha dichiarato:

“Sono molto felice che Gianluca sia entrato nella famiglia di Birra Peroni. Nella nostra azienda la valorizzazione del capitale umano è fondamentale, ancor di più dopo un anno così complesso, che ha segnato una nuova direzione nelle modalità lavorative. Sono certo che l’esperienza maturata da Gianluca e la sua expertise nella gestione del cambiamento possa dare valore aggiunto alla nostra Organizzazione e favorire questa transizione.”

Di Gioia è nato a Bari nel 1972, si è laureato in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera in HR in Gewiss nel 1997 per poi passare in Indesit Company nel 2003 e successivamente in Whirlpool. Ha lavorato a livello internazionale come HR Business Partner in ambito commerciale, industriale e di prodotto, guidando anche le strategie di Total Rewards e Global Mobility. Negli ultimi anni ha svolto anche attività di executive coaching a supporto di manager in diversi contesti organizzativi, attività per la quale ha conseguito una certificazione in Executive Coaching in UK nel 2020.

Gianluca Di Gioia ha affermato:

“Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di Birra Peroni, un’azienda con una gloriosa storia fatta di radici profondamente italiane che sono convinto le permetterà di affrontare con la giusta solidità e apertura al cambiamento le sfide del futuro”.