Peter Graschi è il nuovo Ceo di Arena

Il manager, che assume anche l’incarico di Presidente, subentra al dimissionario Luca Selvatici

Peter Graschi è il nuovo presidente e Ceo di Arena, azienda specializzata nell’abbigliamento e accessori per gli sport acquatici. Il manager subentra a Luca Selvatici, che ha deciso di lasciare tutti gli incarichi ricoperti nel Cda di Arena e nelle altre società del gruppo.

Chi è Peter Graschi

Cittadino svizzero, Graschi ha un track record di successo nel settore della moda e del lifestyle, con una esperienza pluriennale in area strategia, finanza e operations. Nel corso della sua carriera ha lavorato in contesti distributivi sia wholesale che direct to consumer ed e-commerce a livello internazionale. Da ultimo ha ricoperto il ruolo di Cfo/Cio del Gruppo Tally WEiJL, con sede in Svizzera, e di presidente della filiale italiana.



Il ruolo di Giuseppe Musciacchio

Giuseppe Musciacchio, già Co-Chief Executive Officer, assumerà il ruolo di Deputy Ceo, mantenendo le sue responsabilità su prodotto, marketing e vendite e riportando a Peter Graschi. Musciacchio garantirà la continuità aziendale e il suo supporto per una transizione lineare.

La carriera di Luca Selvatici in Arena

Luca Selvatici ha fatto parte del gruppo Arena negli ultimi 17 anni, inizialmente come Cfo, poi ampliando progressivamente il suo ruolo in quello di Chief Operating Officer e infine, dalla metà del 2016, assumendo la posizione di Co-Ceo.