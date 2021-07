Kellify include Barbara Poli nel Cda

La scale up Kellify annuncia l’ingresso di Barbara Poli, dal 2019 Chief Information & Technology Officer di Grandi Navi Veloci (gruppo Msc).

Chi è Barbara Poli

Dal 2011 al 2019 è stata Chief Digital Officer del Gruppo Rina, uno degli operatori a livello mondiale nei servizi di classificazione navale (navi da crociera, traghetti, yacht, navi per trasporto merci, marina militare, ecc.) e certificazione di qualità con oltre 3.700 dipendenti in 65 Paesi.

Dal 2001 al 2011 è stata, invece, Senior Manager in Accenture nella Divisione Strategy Consulting, dove ha realizzato importanti progetti nei settori Media & Communication.

Gli altri ingressi nel Cda

La nomina segue l’ingresso nel consiglio di amministrazione della azienda, nel corso del 2020, di Andrea Beltratti, presidente di Eurizon Capital, la società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo e professore ordinario presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, già presidente, dal 2010 al 2013, del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, e di Marco Formento, former Chief Digital Officer di Condé Nast Italia, oltre ai recenti ingressi di Loredana Ottria, former Retail Marketing Director di Christian Dior Couture Japan, e di Federico Salvitti, docente della New York University (NYU), nell’advisory board di Kellify.